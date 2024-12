Bocalom e esposa doam quase 30 mil reais arrecadados com presentes de casamento ao Lar dos Vicentinos

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e sua esposa Kelen Nunes, realizaram um gesto nobre ao destinar os recursos arrecadados com os presentes de casamento para o Lar dos Vicentinos, na tarde desta terça-feira (31). O valor total da doação foi de R$ 28.172,00, um montante que será utilizado para o cuidado e bem-estar dos idosos acolhidos pela instituição.

“Gostaríamos de agradecer imensamente a todos que compreenderam nossa mensagem e colaboraram com o valor que seria destinado aos nossos presentes de casamento, direcionando-o como doação ao Lar dos Vicentinos. Graças a Deus, foi possível arrecadar uma quantidade significativa, que temos certeza que será muito bem empregada pela instituição em benefício dos idosos que ela acolhe com tanto cuidado e carinho”, afirmou o prefeito Bocalom em vídeo divulgado nas redes sociais.

A doação foi um exemplo de generosidade, com 77 amigos e colaboradores contribuindo para a causa. A atitude do casal foi amplamente elogiada pelos internautas. Diversas mensagens destacaram a nobreza do gesto e a importância do apoio à instituição e aos idosos.

Muitos parabenizaram o prefeito e sua esposa pela iniciativa, expressando gratidão e admiração. “Que atitude linda”, escreveu um internauta, enquanto outros reforçaram que a ação foi um exemplo de solidariedade e sensibilidade. “Parabéns pela atitude, meu prefeito querido! Que Deus continue os abençoando sempre!”, comentou outro seguidor, ressaltando o impacto positivo do gesto

Veja o vídeo: