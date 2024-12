Caravana de Natal da Coca-Cola realiza último percurso em pontos de Rio Branco neste sábado

O Acre recebeu pela primeira vez a Caravana de Natal da Coca-Cola, com momentos mágicos para celebrar a magia de uma das épocas mais especiais do ano. O comboio que traz junto personagens conhecidos, vem encantando a população, principalmente a criançada e fez seu último percurso neste sábado (7), em Rio Branco.

Com a visita em pontos estratégicos da cidade, os carros da companhia saíram da Fábrica da Solar Coca-Cola e partiram para o Aramix Atacado. O percurso ainda tem locais como a Praça da Revolução, Atacale, Aramix Vila Acre e Boneco de Neve.

O tema do evento este ano é “Desperte o Papai Noel que há em você”. A realização conta ainda com caminhões iluminados e músicas temáticas, e deve percorrer neste cerca de 50 municípios do país, em 15 estados.

Veja o vídeo: