Censo do IBGE revela que Baixada da Sobral é o bairro mais populoso do Acre, refletindo história e diversidade

A Baixada da Sobral, em Rio Branco, é o bairro mais populoso do Acre, com mais de 100 mil habitantes, segundo dados do Censo 2022 do IBGE. A área, localizada ao longo da Estrada da Sobral, é uma das regiões mais importantes da capital, tanto em termos populacionais quanto históricos, e reflete o crescimento e a diversidade do estado ao longo das décadas.

A ocupação da Baixada começou a ganhar força durante o período conhecido como o Terceiro Eixo Ocupacional de Rio Branco, entre as décadas de 1970 e 1980.

Foi nessa época que os primeiros bairros da região começaram a surgir, como Aeroporto Velho, Bahia Velha e João Eduardo I. A expansão continuou após 1983, acompanhando o fluxo migratório interno e o crescimento populacional da cidade.

Os bairros que compõem a Baixada da Sobral têm histórias singulares. O Aeroporto Velho, por exemplo, leva esse nome por ter sido formado ao redor do antigo aeroporto de Rio Branco, inaugurado em 1939.

Já o bairro João Eduardo homenageia um líder comunitário local, assassinado em 1981 durante conflitos relacionados à distribuição de terras. Por outro lado, o bairro Ayrton Senna, conhecido pelas dificuldades geradas pelas cheias do Rio Acre, é exemplo de resiliência dos moradores.

A diversidade cultural é um dos traços mais marcantes da região. Muitos dos moradores da Baixada são migrantes de municípios vizinhos, como Tarauacá e Sena Madureira, que encontraram na capital novas oportunidades para viver e trabalhar. Esse mosaico de origens é também um dos fatores que tornam a Baixada um lugar único e acolhedor.

Apesar de carregar o estigma de violência durante muitos anos, dados da Polícia Militar do Acre já apontaram que a maior parte das ocorrências na capital não se concentra na Baixada, mas em áreas centrais, como o Centro e o Bosque. Essa informação contradiz os preconceitos históricos e reforça a necessidade de valorizar a realidade vivida pelos moradores da região.

O nome “Baixada do Sol” foi uma tentativa de mudar a percepção externa sobre a região e dar uma nova identidade ao local, diferenciando os bairros que compõem a Baixada da Estrada da Sobral. A nova denominação refletiu o espírito acolhedor da comunidade, que vê sua diversidade como um ponto forte.

Além de ser um polo habitacional, a Baixada da Sobral concentra importantes serviços públicos e espaços culturais. Entre eles estão o Teatro Barracão Matias, o Mercado Luiz Galvez, o Ginásio Álvaro Dantas, o Restaurante Popular Matias, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva/Sobral, o Hospital de Saúde Mental do Acre (HOSMAC), o Central de Abastecimento de Rio Branco (Ceasa), além de diversas escolas que atendem à população local e contribuem para o desenvolvimento da região.

Esses espaços são verdadeiros pontos de encontro para quem busca alimentos e ingredientes típicos da cultura acreana, além de promoverem a troca direta entre produtores e consumidores, valorizando o comércio local.

O comércio na Baixada da Sobral é um dos pilares que impulsionam a vida cotidiana da região, sendo um reflexo do dinamismo e da diversidade econômica local. Ao longo da Estrada da Sobral, é possível encontrar uma grande variedade de estabelecimentos que atendem tanto aos moradores quanto aos visitantes.

Lojas de roupas, acessórios e calçados se misturam com estabelecimentos especializados em produtos locais, criando um ambiente comercial vibrante e diversificado. O setor alimentício também é amplamente representado, com diversos lanches, restaurantes e pequenas lanchonetes oferecendo desde pratos típicos do Acre até opções de fast food, garantindo praticidade e sabor aos que circulam pela região.

Além disso, a Baixada conta com academias, que são bastante procuradas pelos moradores em busca de bem-estar e saúde. Esses estabelecimentos têm se expandido nos últimos anos, acompanhando a crescente demanda por atividades físicas e cuidados pessoais.

O comércio de serviços, como cabeleireiros, manicures, lojas de celulares, e pequenos prestadores de serviços, também é bastante ativo, oferecendo conveniência e proximidade aos moradores que preferem resolver suas necessidades no bairro.

Isso contribui para o fortalecimento da economia local, gerando emprego e renda para muitas famílias e promovendo um ambiente de convivência e interação social.

Portanto, o comércio na Baixada da Sobral é essencial para o cotidiano da população, oferecendo uma ampla gama de produtos e serviços que atendem às diversas necessidades e preferências dos seus habitantes, consolidando a região como um ponto de referência para comércio e serviços em Rio Branco.

Gilmar Torres, tarauacaense, empresário e ativista social, autor do blog “Fala Baixada”, foi um dos responsáveis por divulgar a riqueza histórica e cultural da região da Baixada nos anos anteriores. Em suas publicações, ele destaca o orgulho dos moradores e a importância da Baixada como parte essencial da identidade de Rio Branco.

“A verdade é que não importa a denominação, do Sol ou Sobral, o importante é que este pedacinho de chão é o orgulho de quem nasceu aqui ou a escolheu pra viver, como eu que deixei minha amada Tarauacá para fazer da Baixada da Sobral (Sol) o meu lugar para viver, trabalhar e construir minha família”, conta.

A Baixada da Sobral é mais do que números do Censo ou estatísticas urbanas; é um reflexo vivo da história, da resiliência e da pluralidade do povo acreano.