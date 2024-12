Chefe da aviação russa afirma que avião do Azerbaijão tentou pousar durante ataque de drones ucranianos

O avião Embraer 190, com 67 pessoas a bordo, viajava na quarta-feira de Baku, capital do Azerbaijão, para Grozny, capital da Chechênia, no território russo. A aeronave caiu em circunstâncias ainda pouco claras e sofreu um incêndio perto da localidade de Aktau, um porto do Mar Cáspio no oeste do Cazaquistão, muito longe do trajeto previsto. As autoridades do Cazaquistão anunciaram um balanço de 38 mortos.