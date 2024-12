Com vagas para o Acre, inscrições dos concursos da Embrapa e ICMBio começam nesta segunda

As inscrições para os concursos públicos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade-ICMBio e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-Embrapa começam nesta segunda-feira (16).

Os ‘concurseiros’ têm até 3 de janeiro para realizar as inscrições e efetuar o pagamento da taxa de inscrição até 21 de janeiro. A aplicação das provas objetivas e discursiva está prevista para o dia 23 de fevereiro de 2025.

As seleções serão realizadas pelo Cebraspe e os interessados em participar devem acessar o site da banca responsável pelos concursos, por meio do site.

Ao todo, o ICMBio terá 350 vagas de nível superior com salário inicial de R$ 8.817,72. Serão 120 oportunidades para cargos de analista administrativo e 230 para analista ambiental. O valor da taxa de inscrição para Analista Administrativo é de R$ 93,00 e para Analista Ambiental a taxa será de R$ 99,00.

A localidade da maioria das vagas é na sede do ICMBio, em Brasília. As demais posições estão distribuídas em unidades de diferentes regiões do Brasil.

O Acre está incluso nas vagas para a Região Norte, onde para a Analista Administrativo serão disponibilizadas 10 vagas, sendo 1 para PCD (pessoa com deficiência) e 2 PP (pretos e pardos “negros”) e para o cargo de Analista Ambiental são 50 vagas, sendo reservadas 3 PCD e 10 PP.

Já a Embrapa selecionará candidatos para 1.027 vagas. Serão 723 vagas de nível superior, 242 de nível médio e 62 de nível fundamental, não tendo sido necessário a conclusão. A data de realização das provas objetivas e discursiva está prevista para 23 de março de 2025.

Já na Embrapa, a maioria das vagas se divide entre a capital do país e o Amazonas. Também há vagas nas demais 43 unidades descentralizadas distribuídas pelo país.