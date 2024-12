Grandes sucessos encerram o ano de 2024 no Cine Araújo do Via Verde Shopping

A última semana do ano chega com tudo no Cine Araújo do Via Verde Shopping! Com uma programação repleta de grandes sucessos, o público poderá curtir momentos inesquecíveis ao lado da família e amigos, encerrando 2024 com muita emoção e diversão.

Entre os destaques da programação está “Sonic 3: O Filme”, que reúne Sonic, Tails e Knuckles em uma eletrizante batalha contra Shadow, o adversário mais poderoso até agora. Cheio de humor, ação e um elenco estelar com nomes como Keanu Reeves e Idris Elba, o filme é garantia de entretenimento para todas as idades.

Os fãs do cinema nacional podem se alegrar com o reencontro de João Grilo e Chicó em “O Auto da Compadecida 2”, uma continuação à altura do clássico que combina humor inteligente, crítica social e personagens marcantes. Matheus Nachtergaele e Selton Mello estão de volta em grande estilo, trazendo novas aventuras em Taperoá.

As animações também continuam brilhando com “Moana 2”, que apresenta novas aventuras da heroína em uma emocionante jornada pela Oceania. Para os fãs de histórias épicas, “Mufasa” leva os espectadores de volta à savana, explorando o passado do icônico Rei Leão em uma narrativa emocionante e visualmente deslumbrante.

No sábado, 28 de dezembro, às 13h, a magia do cinema ganha ainda mais significado com a Sessão Adaptada Especial de “Mufasa”. Projetada para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições sensoriais, a sessão oferece um ambiente acolhedor, com luzes acesas, som ajustado, temperatura confortável e sem propagandas ou trailers. É uma experiência inclusiva que celebra a conexão e o encanto do cinema para todos.

Não perca a oportunidade de viver a magia da sétima arte e fechar o ano com chave de ouro! Garanta seus ingressos no site oficial do Cine Araújo ou nos terminais de autoatendimento do Via Verde Shopping. Consulte os horários e sessões no site https://www.ingresso.com/.

