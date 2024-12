Medica acreana alerta sobre fibrose pulmonar: “Doença crônica e sem cura”; veja vídeo

A Dra. Célia Rocha, médica pneumologista com CRM 127/AC, fez um importante alerta sobre a fibrose pulmonar, uma condição crônica que afeta o tecido pulmonar e não tem cura. Em um vídeo postado em suas redes sociais nesta quarta-feira (11), a especialista explicou as causas, sintomas e a importância de um tratamento adequado para retardar a progressão da doença.

“Hoje vou falar sobre uma patologia pulmonar que é grave: a fibrose pulmonar. A fibrose pulmonar é uma condição crônica do pulmão. Infelizmente, não tem cura, mas há formas de melhorar e retardar a progressão desse problema,” afirmou a Dra. Célia.

A fibrose pulmonar pode surgir devido a diversos fatores, como poluição ambiental, condições de trabalho, predisposição genética, doenças reumatológicas e refluxo gastroesofágico. “A teologia, ou seja, a causa do problema, ainda não foi descoberta pela comunidade científica mundial,” destacou a pneumologista.

Os sintomas da fibrose pulmonar incluem falta de ar progressiva e irreversível, tosse persistente com ou sem secreção e maior facilidade para infecções respiratórias. “Essa condição leva ao enrijecimento do pulmão, como se fosse uma cicatrização que ocorre no pulmão,” explicou a médica.

O diagnóstico é feito por meio de exames como prova de função pulmonar (espirometria) e exames de sangue. “Temos algumas drogas que podem retardar o processo dessa doença, mas são altamente caras, na faixa de dez a treze mil reais. É um tratamento caro, mas possível,” comentou Dra. Célia.

Além do tratamento medicamentoso, é importante o acompanhamento psicológico e a fisioterapia respiratória para ajudar no manejo dos sintomas e na qualidade de vida dos pacientes. “Os pacientes precisam de muito carinho, atenção e um tratamento especializado com profissionais capacitados,” enfatizou a pneumologista.

A Dra. Célia Rocha concluiu com um importante conselho: “Diante de qualquer sintoma, procure um pneumologista. Não se automedique. O tratamento deve ser feito por alguém que entenda cientificamente o seu problema. Estou aqui para ajudar e esclarecer dúvidas.”

Veja o vídeo: