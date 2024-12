Mesmo com medida protetiva, homem coloca fogo na casa da ex-esposa em Rio Branco

Rosimeire Garcia de Aquino teve a casa incendiada de forma criminosa na madrugada deste domingo (15), na rua Machado de Assis, com acesso pelo Ramal Bom Jesus, no bairro Vila Acre, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, moradores presenciaram uma discussão entre o suspeito, identificado Jheter Plant Cavalcante Alves, e Rosimeire, sua ex-esposa, durante o sábado. No calor do desentendimento, o homem teria furtado o celular da ex-companheira.

Na madrugada deste domingo, moradores relataram ter visto Jheter dentro da casa da vítima e, em seguida, saindo rapidamente em direção desconhecida. Pouco depois, o fogo começou a se alastrar pela residência.

Apesar das dificuldades causadas pelas chamas intensas, vizinhos conseguiram salvar uma televisão e um sofá da sala, mas o restante dos móveis e a casa foram completamente destruídos pelo incêndio.

Rosimeire possui uma medida protetiva contra o ex-marido e já registrou ocorrências na Delegacia da Mulher. Apesar disso, Jheter está impedido de se aproximar dela sob pena de responder criminalmente e, ainda assim, rompeu a tornozeleira eletrônica, evidenciando que as medidas impostas pela justiça não foram suficientes para protegê-la.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e, ao chegar ao local, os militares conseguiram apenas conter o restante das chamas e realizar o rescaldo dos móveis destruídos.

Policiais militares informaram que nem o autor do crime foi encontrado, nem a proprietária da residência estava presente. Todas as informações foram fornecidas por vizinhos e amigos da vítima. O caso foi encaminhado às autoridades policiais por meio de um boletim informativo da Polícia Militar.