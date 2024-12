Monitorado é preso pela Polícia Militar no interior do Acre após sequestro e cárcere privado

A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, resgatou na manhã do último sábado (30) uma vítima de sequestro e cárcere privado no bairro Centro da cidade.



Segundo informações, a guarnição de Rádio Patrulha foi acionada e encontrou o suspeito, A.S.F., 23 anos, monitorado por tornozeleira eletrônica, tentando fugir.

O suspeito tinha em sua posse um simulacro de arma de fogo, além dos documentos da vítima. Ela foi encontrada amarrada, amordaçada e com os olhos vendados dentro da residência.

Após a descoberta, ela recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi levada ao Hospital do Juruá, no município. O homem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.