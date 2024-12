Motociclista fica desacordado após colidir com caminhão em Rio Branco

Um motociclista identificado como Eudes da Silva ficou gravemente ferido no início da noite desta sexta-feira (13), após colidir com a traseira de um caminhão baú da empresa Granja Carijó, placa OMT-3129. O acidente aconteceu nas proximidades da loja Bridgestone, na BR-364, em Rio Branco.

De acordo com informações apuradas no local, o motorista do caminhão relatou que seguia normalmente pela rodovia no sentido Rio Branco–Porto Velho, quando escutou o impacto na traseira do veículo. Ao parar para verificar o ocorrido, encontrou a vítima desacordada e a motocicleta, modelo JTZ/DK150 de cor azul, placa QLU-3444, caída na pista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encontrou o motociclista desorientado. Durante o atendimento, Eudes mencionou não saber se havia perdido a consciência por causa do impacto ou devido ao consumo de bebida alcoólica. Uma equipe de suporte avançado foi enviada ao local para reforçar o atendimento, e a vítima foi conduzida na ambulância 06 ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para controlar o tráfego, que ficou parcialmente interditado até a remoção dos veículos. A motocicleta sofreu danos significativos e foi retirada por um guincho.