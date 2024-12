O Diário Oficial do Estado do Acre, publicado na manhã desta sexta-feira (27), traz mudanças no quadro de funcionários comissionados do estado, com diversas exonerações e nomeações publicadas.

Dentre as exonerações do estado estão Tharson Moisés Sousa d’Avila; Jose Roberto de Lima Murad; e Hudynaldo Antonio Gadelha Martins, que foram exonerados dos cargos em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento; em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Especial; e cargo de Gerente Geral da Unidade de Saúde Mista de Assis Brasil, respectivamente.

Já as nomeações ficam por conta de Margoth Feitosa Leite Lima; Paulo Cezar Rocha dos Santos; Maria Cosmo Sousa da Silva; Tharson Moisés Sousa; Jefferson Bressan Zonlinger; e Mariana Victoria da Silva Tomas nos cargos de comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento; comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Especial; Gerente Geral da Unidade de Saúde Mista de Assis Brasil; Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento; comissão de Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento na Secretaria de Estado Extraordinária dos Povos Indígenas; e comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento no Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre.