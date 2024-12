O Boticário traz atrações inéditas de Natal a Rio Branco e apresenta kits com preços especiais

O Natal no Acre já tem uma forte presença do Boticário, eleita pela como a melhor marca para presentear no período natalino*. Para a data, O Boticário preparou 60 opções de kits e combos, com preços a partir de R$39,90. São 34 kits e 26 combos especiais contemplam itens das categorias de Perfumaria Feminina e Masculina, Cuidados Corporais e Maquiagem, das principais submarcas do Boticário.

Neste mês de dezembro, seus produtos vão se destacar ainda mais na capital Rio Branco com atrações inéditas. O Via Verde Shopping é palco de algumas dessas novidades da marca, desde a recepção até os corredores do maior empreendimento comercial da capital. Um pórtico do Natal do Boti já foi instalado na entrada A do shopping, com uma proposta atrativa e instagramável. O Boticário também oferece brindes aos clientes do Via Verde Shopping, mediante cadastro no Clube Viva. E nos dias 21 e 22 de dezembro, das 19h às 20h, um cortejo encantador anima os clientes, com instrumentos de sopro e novidades que trazem mais alegria e magia para o Natal dos acreanos.

“Investir em ações regionais é essencial para materializar a narrativa que preparamos este ano e, principalmente, para fortalecer nossa conexão com os consumidores, que já têm a marca presente nas celebrações da data e em memórias afetivas desses momentos. Levar experiências verdadeiramente relevantes para todos os cantos do Brasil estimula a criação de novas memórias e vivências com pessoas especiais. No Natal, uma das datas comemorativas e comerciais mais importantes do ano para nós, o movimento ganha ainda mais força, pois entendemos que cada região tem sua própria maneira de celebrar e se emocionar. Esse insight nos guiou para um planejamento estratégico e robusto, contemplando todos os estados do país, o que nos garante maior proximidade e presença com os consumidores em nível regional”, afirma Jacqueline Tobaru, diretora de Marketing Regional do Grupo Boticário.

Além dessas boas notícias para os acreanos, a marca também preparou sugestões de kits presenteáveis com preços imperdíveis para presentear no Natal até o dia 25 de dezembro. Os itens em edição limitada contam ainda com descontos imperdíveis de até 30% em todos os canais de vendas – e-commerce, no site e app exclusivo, lojas físicas, revendedores espalhados por todo o Brasil e no WhatsApp Boti, em que é possível aplicar mais 15% de desconto adicional na primeira compra.

Confira algumas das opções:

Kit Presente Natal L’eau De Lily (3 itens) – R$ 336,70

O Kit Presente Natal L’eau De Lily é um presente delicado e inesquecível, para encantar. Ele vem com o desodorante Colônia e o creme acetinado, além de um nécessaire exclusivo, com acabamento e qualidade premium. Este kit presente feminino vem embalado em uma caixa de presente especial e contém:

01 L’eau de Lily Desodorante Colônia 75ml

01 Creme Desodorante Hidratante para Mãos Lily 50g

01 Nécessarie Branca Premium O Boticário

Kit Presente Natal Malbec (4 itens) – R$ 312,60

Com a fragrância amadeirada de Malbec e mais três itens de autocuidado, o Kit Presente Natal Malbec é ideal para homens que querem deixar a sua marca por onde passam. Embalados em papel seda, os quatro itens vêm guardados em uma caixa de presente especial. Uma ótima opção dentre os presentes de natal masculino para encantar e contém:

01 Malbec Desodorante Colônia 100ml

01 Shower Gel Cabelo e Corpo Malbec 75g

01 Desodorante Body Spray Malbec 100ml

01 Loção Hidratante Desodor. Corporal Efeito Mate Malbec 75ml

Kit Presente Natal Coffee Woman Seduction (3 itens) – R$ 374,80

O Kit Presente Natal Coffee Woman Seduction vem com dois itens da linha, que entregam perfumação, hidratação e praticidade, e uma nécessaire ampla, com divisórias acabamento de qualidade, todos guardados em uma caixa de presente especial. Um kit presente para encantar com novas histórias e contém:

01 Coffee Woman Seduction Desodorante Colônia 100ml

01 Óleo Desodorante Hidratante Corporal Coffee Woman Seduction 150ml

01 Nécessaire Preta Com Divisórias O Boticário

Kit Presente Natal Floratta Red (3 itens) – R$ 271,70

Este Kit Presente Natal Floratta Red traz as linhas com a elegante Flor de Maçã de Vermont, na versão tradicional, Floratta Red, na versão mais vibrante, Floratta Red Blossom, em miniatura, e também na versão loção corporal. Este kit presente feminino vem embalado em uma caixa de presente especial e contém:

01 Floratta Red Desodorante Colônia 75ml

01 Floratta Red Blossom Desodorante Colônia 30ml

01 Loção Desodorante Hidratante Corporal Floratta Red 75ml

Kit Presente Natal Liz (2 itens) – R$ 199,80

Ideal para mulheres únicas, o kit Presente Natal Liz traz o amadeirado floral através do desodorante colônia e itens de autocuidado que entregam limpeza e hidratação. Além disso, já vem montado em uma caixa presenteável especial. Está na lista de presentes de natal femininos históricos e contém:

01 Liz Desodorante Colônia 100ml

01 Creme Desodorante Hidratante Corporal Liz 100ml

Kit Presente Natal Her Code (2 itens) – R$ 287,80

O Kit Presente Natal Her Code vem com dois itens, de perfumação e hidratação, dessa enigmática linha. Embalados em papel seda, os dois itens vêm guardados em uma caixa de presente especial. Um presente especial e contém:

01 Her Code Eau De Parfum 50ml

01 Loção Hidratante Corporal Her Code 200ml

Kit Presente Natal Egeo Dolce (3 itens) – R$ 259,70

O Kit Presente Natal Egeo Dolce foi criado para mulheres que amam uma fragrância doce. O Combo Egeo Dolce traz 3 itens para completar a rotina de autocuidado. Os dois itens vêm guardados em uma caixa de presente especial. Um presente de natal para encantar que contém:

01 Egeo Dolce Desodorante Colônia 90ml

01 Merengue Mousse Creme Hidratante Desodorante Corporal Egeo Dolce 250g

01 Desodorante Body Spray Egeo Dolce 100ml

Kit Presente Natal Lily Acetinados (3 itens) – R$ 246,70

O Kit Presente Natal Lily Acetinados traz os itens sofisticados da linha para encantar com novas histórias. São três itens, dois em tamanho viagem, que cuidam da pele entregando a fragrância clássica de Lily. Um presente de natal inesquecível que contém:

01 Creme Acetinado Hidratante Corporal Lily 250g

01 Creme Desodorante Hidratante Para Mãos Lily 50g

01 Geleia Iluminadora Corporal Lily 75g

Kit Presente Natal Nativa Spa Ameixa (3 itens) – R$ 202,70

O Kit Presente Natal Nativa SPA Ameixa oferece itens de cuidados corporais dessa linha clássica com a fragrância da Ameixa. Além disso, vem em uma caixa de presente especial. Está na lista de presentes de natal clássicos para amigo secreto ou lembrança e contém:

01 Body Splash Nativa Desodorante Colônia Spa Ameixa 200ml

01 Loção Hidratante Desodorante Corporal Nativa SPA Ameixa 200ml

01 Creme Hidratante para Mãos Nativa SPA Ameixa 75g

Kit Presente Natal Arbo (3 itens) – R$ 244,70

O Kit Presente Natal Arbo vai presentear aquela pessoa que sempre tem boas histórias para contar em suas aventuras na natureza: uma fragrância masculina fresca, uma loção corporal em tamanho viagem e um prático body spray.Além disso, o kit já vem montado em uma caixa presenteável, entrando na lista de presentes de natal masculinos que encantam e contém:

01 Arbo Desodorante Colônia 100ml

01 Loção Hidratante Desodorante Corporal Arbo 75ml

01 Body Spray Desodorante Arbo 100ml

Kit Presente Cuide-se Bem Chocolatudo (2 itens) – R$ 87,80

A linha Deleite Chocolatudo é para você aproveitar o cheirinho doce do chocolate com morango e o cuidado que merece. Um verdadeiro mimo para aqueles dias em que você só quer se sentir envolvido por doces momentos. Contém:

01 Loção desodorante corporal 400ml

01 Sabonete em barra Deleite especial 120g

Kit Presente Natal Cuide-se Bem Feira (3 itens) – R$ 87,80

O Kit Presente Natal Cuide-se Bem Feira traz três itens, um creme de mãos e dois sabonetes que tornam a rotina mais delicada e refrescante. Para deixar tudo mais especial, o kit vem pronto para presentear em uma caixa para presente que transmite cuidado em cada detalhe, contém:

01 Creme Hidratante para Mãos Cuide-se Bem Feira Maracujá 45g

01 Sabonete em Barra Cuide-se Bem Feira Maçã Verde 80g

01 Sabonete em Barra Cuide-se Bem Feira Melancia 80g

Kit Presente Natal Nativa Spa Ameixa Negra (3 itens) – R$ 67,80

O Kit Presente Natal Nativa Spa Ameixa Negra é ideal para presentear em todas as situações. Prático, garante o ritual de cuidados por mais tempo. Para deixar tudo mais especial, o kit vem pronto para presentear em uma caixa para presente que transmite cuidado em cada detalhe, contém:

01 Loção Nutritiva Desodorante Corporal Nativa SPA Ameixa Negra 75ml

02 Sabonete em Barra Nativa SPA Ameixa Negra 90g cada

Serviço Embalagens Presenteáveis:

Cone Árvore Coleção O Boticário Natal 2024

Preço sugerido: R$ 3,95

O cone árvore presenteável faz parte dos Colecionáveis de Edição Limitada de O Boticário, que apresenta embalagens que se transformam em decoração para a sua árvore de Natal. Para surpreender nesse natal, o cone confeccionado em papel cartão, ideal para lembrancinhas, possui cores natalinas e detalhes dourados. As formas anguladas remetem à dobradura e agregam sofisticação e modernidade para o seu presente.

Bola Coleção O Boticário Natal 2024

Preço sugerido: R$ 3,80

A embalagem presenteável em formato de bola é colecionável e mais do que ser o complemento para o seu presente, também é um item colecionável e que agrega sofisticação e a magia do Natal para a sua decoração da árvore de Natal. Confeccionada em papel resistente em cores natalinas e detalhes dourados, as formas anguladas e que remetem à dobradura trazem características modernas para os objetos.

Pins O Boticário Natal 2024

Preço sugerido: R$ 9,90/cada

Para encantar neste Natal, o Boticário desenvolveu 4 pins colecionáveis com estampas exclusivas de infanto, lírio, amor e alquimia, que traduzem o conceito de delicadeza e celebração à magia do cuidado e da conexão, tornando-se itens desejados para os fãs e colecionadores da marca.

SERVIÇO:

Cortejo de Natal do Boticário

Data: 21 e 22 de dezembro

Local: Via Verde Shopping

Horário: 19h às 20h