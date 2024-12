PEC do pacote de corte de gastos é aprovada Senado com voto contrário de Marcio Bittar

Foi aprovada pelo Senado Federal nesta quinta-feira (20) a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) de corte de gastos do governo federal. Do Acre, o texto teve o voto apenas do senador Marcio Bittar (UB), que foi contra a proposta.

Os senadores Alan Rick e Sérgio Petecão se ausentaram. Alan está cumprindo agenda em Rio Branco, onde promoveu um seminário sobre saneamento básico com a presença do ministro Waldez Goes, nesta quinta-feira.

O texto já havia sido aprovado em dois turnos na Câmara dos Deputados. Agora, o texto será promulgado pelo Congresso em sessão solene.

A medida é uma tentativa de equilibrar as contas do governo. A PEC 54/24 traz alterações no abono salarial e no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). A PEC também disciplina os chamados “supersalários”, prorroga a Desvinculação de Receitas da União (DRU) e autoriza ajuste orçamentário em subsídios e subvenções.

Durante a análise, os senadores rejeitaram a utilização de recursos do Fundeb para pagamento da merenda escolar, que havia sido incluída na Câmara. Este foi o único ponto modificado no texto, conforme o g1.