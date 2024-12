‘Vou te mandar pro inferno com passagem só de ida’, diz lutador que perdeu para acreano no 1º round

O atleta acreano Bruno Almeida, de apenas 18 anos, faixa roxa de Jiu-Jitsu, protagonizou um espetáculo no último sábado (21), durante o campeonato BARATELA Combat. Aluno desde os nove anos da academia RF Team e faixa verde de Kickboxing, ele enfrentou o experiente Jhonny Neves, conhecido como “Russo de Rondônia”, detentor de faixas pretas em Jiu-Jitsu e Muay Thai.

Conhecido por sua “marra de brabo” e provocações, o “Russo Rondoniense” ameaçou o acreano ainda durante a pesagem: “Eu vou te mandar pro inferno e com passagem só de ida”, disse Russo.

VEJA O MOMENTO:

Mas provocações não atrapalharam a concentração de Bruno e a certeza de que estava bem preparado e pronto para o combate, e o Russo não aguentou nem o primeiro round e foi finalizado pelo acreano.

“Eu não dei ouvidos ao que ele falou, pois sei o trabalho que é feito junto com a minha equipe. Foi uma honra levar o nome do meu Estado para o top nessa competição tão importante,”, disse Bruno.

O atleta acreano Bruno Almeida, faixa roxa de Jiu-Jitsu pela academia RF Team e faixa verde de Kickboxing, apesar de muito novo, é dedicado e disciplinado. Ele tem conquistado seu espaço e já guarda alguma conquistas.

MOMENTO DA DERROTA DO RONDONIENSE:

Mesmo diante de um adversário com vasta experiência e credenciais impressionantes, Bruno mostrou garra, estratégia e habilidade, encerrando o combate ainda no primeiro round com uma finalização impecável. “Tudo isso é resultado de muito treino”, destacou ele.

Para seu Mestre, a vitória reafirma o potencial do atleta como um dos grandes nomes das artes marciais da região, destacando a excelência de seu treinamento e a dedicação à arte suave e ao Kickboxing.

“Bruno Almeida é um exemplo de disciplina, resiliência e foco, qualidades essenciais para se destacar em modalidades tão exigentes. É mais um nome, mais um jovem atleta de futuro promissor ,que disponha no estado do Acre nessas modalidades. É fácil trabalhar com o Bruno e ele está de parabéns pelo ótimo resultado”, disse Mestre Rivelino.

Assim que retornou a Rio Branco, o atleta já voltou aos treinos e promete que 2025 será ano de muitas conquistas.