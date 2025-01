O maior torneio de futebol de base do Brasil está acontecendo neste momento. A Copa São Paulo de Futebol Júnior busca revelar talentos de todo o país, e nesta edição, o estado do Acre é o segundo com menos atletas participando do evento.

Através do perfil da competição nas redes sociais, os organizadores divulgaram a divisão de atletas entre os estados e o Acre, conta com apenas 24 atletas na disputa, sendo 13 deles do Santa Cruz – AC, que participa pela primeira vez do torneio. Já o Rio Branco tem em seu plantel quatro atletas locais.

VEJA MAIS: Times acreanos estreiam na Copinha; Santa Cruz empata e Rio Branco pega o Santo André

Além dos clubes acreanos que fazem parte da competição, Coritiba, Criciúma, Fluminense, Porto Velho-RO, Nacional-SP e Taubaté também contam cada um com um acreano no elenco.

O estado só tem mais representantes do que o Amapá, que conta com cinco atletas apenas. Já o terceiro estado com menos representantes é Roraima, com 27 aspirantes a profissionais.

Já os estados com mais atletas ficam por conta de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, com o seguinte número de atletas, respectivamente: 1157, 367 e 256.