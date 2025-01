Acre registra aumento de quase 30% nos gastos com sistema de Justiça, diz levantamento

Dados da Plataforma Justa, divulgados nesta semana, mostram que as despesas do governos estaduais com tribunais, Ministério Público e Defensoria Pública aumentaram 36%, de 2022 a 2023.

O levantamento foi feito a partir do Orçamento de 18 unidades da federação: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Os outros estados não repassaram informações.

São Paulo lidera o ranking, com gasto de R$ 15 bilhões, sendo R$ 12,3 bilhões apenas para o Tribunal de Justiça.

De acordo com os dados, o Acre teve gastos 29% acima do que havia registrado no ano anterior – sem valor especificado.

Os estados que fazem parte do levantamento direcionaram R$ 77,1 bilhões ao sistema de Justiça no período analisado. O valor equivale a cerca de 7,6% dos gastos totais desses locais.