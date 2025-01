Acreana expõe suposta golpista após perder R$ 800 na compra de iphone na OLX: “Deixar ela famosa”

A moradora de Sena Madureira, Queren Apuque, viralizou em uma rede social na internet após resolver expor uma outra mulher que, supostamente teria aplicado um golpe na venda de um Iphone na OLX. A jovem relatou ter perdido R$ 800 na compra do aparelho.

Segundo Queren, o caso aconteceu no dia 26 de dezembro do ano passado. Ela conta que a vendedora chegou a passar o endereço e CPF, e após o pagamento continuou conversando com a vítima, no entanto, no momento em que um taxista enviado por Queren ia buscar o celular, a mulher a bloqueou.

A princípio, Queren acreditava que seria uma conta “laranja”, e que o suposto golpista não estivesse utilizando dados verdadeiros, no entanto, por uma coincidência descobriu o Instagram da mulher que falava com ela, e então percebeu que ela morava em Rio Branco e que a conta na OLX pertencia a própria pessoa, assim como o CPF para qual o PIX teria sido enviado.

De pronto, a vítima foi até à delegacia e registrou um boletim de ocorrência e conseguiu verificar os dados da suposta golpista. Ao contatar a mulher, Queren disse que imediatamente foi bloqueada também no Instagram.

Queren relatou, ainda, que após ser bloqueada conseguiu entrar em contato com os pais e até com amigos da acusada, mas não obteve sucesso, já que ela nega toda a situação e diz ter sido vítima de um assalto.

ASSISTA: