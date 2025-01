Apresentadoras argentinas zombam da aparência de Fernanda Torres e revoltam web

Três apresentadoras argentinas do Canal de La Ciudad, de Buenos Aires, que comentavam o Globo de Ouro no programa Vamos Las Chicas, zombaram do prêmio vencido por Fernanda Torres e da aparência da atriz durante a premiação. Ela foi a primeira brasileira a vencer a categoria Melhor Atriz em Filme de Drama, pela atuação no longa Ainda Estou Aqui.

As comunicadoras que desmereceram Torres são Mercedes Cordero, Victoria Casaurang e Paula Galloni. Cordero foi quem puxou a discussão e disse que, mesmo com a vitória no Globo de Ouro, o triunfo de Fernanda no Oscar não era garantido. “Na verdade, a corrida está apenas começando […], tem muitas premiações no meio”, afirmou.

Victoria, por sua vez, zomba da aparência da atriz brasileira. “Estava tão convencida de que não iria ganhar que nem sequer penteou o cabelo”, declarou.

Mercedes parece não ter concordado com a colega e afirmou que o prêmio foi bem disputado. No entanto, alegou não saber se a vitória foi merecida e disse que pretendia assistir a todos os filmes que concorriam à premiação.

Paula Galloni ainda explicou que o prêmio de Melhor Atriz foi a grande surpresa da noite e explicou que as atrizes aplaudiram Fernanda de modo surpreso. “Todas fingiram demência, aplaudiram”, desmereceu novamente Victoria, com uma fala capacistista.

Assista ao vídeo:

Nas redes sociais, brasileiros ficaram enfurecidos com os comentários das argentinas. “Falta espelho na Argentina?”, disse uma internauta no X (ex-Twitter). “Um programa vagabundo desse”, escreveu outra. “Quem são vocês perto da Fernanda Torres, hein?”, completou uma terceira.