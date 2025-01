Bocalom tem algumas opções para escolher seu líder na Câmara, e o trabalho não será fácil

Se não tivesse sido eleito para presidir a Câmara Municipal de Rio Branco pelos próximos dois anos, o vereador Joabe Lira (União Brasil) seria, certamente, a primeira opção de Bocalom para ser o líder do prefeito no parlamento.

O ex-secretário de Cuidados com a Cidade é um dos maiores aliados de Bocalom, mas sua chegada à presidência muda os planos do prefeito sobre a escolha de quem vai assumir a liderança na Câmara.

Na legislatura passada, o cargo era ocupado pelo vereador João Marcos Luz (PL), derrotado nas últimas eleições. Além de fazer a defesa do prefeito com unhas e dentes, João Marcos tinha uma postura conservadora que agradava ao chefe do Executivo municipal.

Em conversas com pessoas próximas ao prefeito sobre quem deve assumir a liderança na Câmara em 2025, alguns nomes surgiram no cenário: Antônio Moraes (PL), Rutênio Sá (União Brasil), Samir Bestene (Progressistas), João Paulo Silva (Podemos) e Raimundo Neném (PL).

A discussão deve iniciar a partir do dia 20 de janeiro, quando o prefeito retornar das férias, disseram fontes ligadas a Bocalom.

Trabalho difícil, dos dois lados

A missão de escolher um líder é difícil para os dois lados: Bocalom precisa de um nome que vá para a briga e não recue diante de uma oposição que promete não ser fácil; e o novo escudeiro precisa ter “fígado” para suportar os ataques e críticas que vão surgir dos adversários. Isso não vai ser decidido em apenas uma conversa, é o que parece.