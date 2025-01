Um levantamento divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) revelou que a BR-364 foi a rodovia com o maior número de apreensões de cocaína em 2024. Os trechos com maior número de apreensões estão no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraná.

Ao longo do ano, a PRF retirou de circulação mais de 850 toneladas de drogas, com maior destaque para maconha e cocaína. O número representa um crescimento de 21,29% em relação a 2023, quando foram apreendidas 700,34 toneladas.

O montante total das apreensões de cocaína no ano de 2024 superaram as 41,4 toneladas, entretanto o número é 7,9% menor do que o registrado no período anterior, em 2023.