Celular Seguro ganha novo modo que facilita rastreamento e recuperação de aparelhos roubados

O programa Celular Seguro, desenvolvido para bloquear smartphones em casos de roubo ou perda, agora conta com uma funcionalidade inovadora chamada “Modo Recuperação”. Esse recurso permite restringir parcialmente o uso do aparelho, mantendo seu rastreamento ativo para facilitar a recuperação.

A atualização que inclui o novo modo começou a ser disponibilizada na última quinta-feira (19). O lançamento foi anunciado em uma conferência realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), destacando os avanços na proteção de dispositivos móveis.

Diferentemente do bloqueio total, o Modo Recuperação desativa apenas o número de telefone e aplicativos vinculados a instituições parceiras, como bancos. Segundo o MJSP, a ideia é proporcionar segurança imediata sem inutilizar completamente o smartphone, aumentando as chances de recuperação do aparelho.

Quando um celular bloqueado for registrado com um novo chip, a informação será enviada automaticamente à Secretaria de Segurança Pública do estado correspondente. Essa entidade poderá acionar a Polícia Civil para localizar o dispositivo.

Apesar da novidade, o bloqueio total do IMEI, chip e aplicativos sensíveis continuará disponível para situações em que o dono prefira inutilizar completamente o aparelho.

Segurança reforçada e integração nacional

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, destacou a importância da iniciativa: “Os dispositivos atuais armazenam uma quantidade significativa de informações pessoais. O programa Celular Seguro oferece uma camada essencial de proteção para os cidadãos”.

O secretário-executivo do MJSP, Manoel Carlos de Almeida Neto, ressaltou o esforço de integração entre órgãos públicos e entidades privadas para a implementação do programa. Entre os parceiros estão a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a ABR Telecom e a associação Zetta.