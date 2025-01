Com investimentos de R$ 2,4 mi, Governo entrega novas viaturas e equipamentos ao ISE

O Governo do Acre entregou 10 novas caminhonetes e detectores de metal ao Instituto Socioeducativo (ISE), na tarde desta segunda-feira (6). Com um investimento de R$ 2,480 milhões em recursos próprios do Estado, as viaturas serão utilizadas em serviços como escolta de adolescentes para audiências e atendimentos médicos, garantindo mais segurança e conforto no transporte.

A governadora em exercício, Mailza Assis, que participou da solenidade de entrega dos equipamentos, destacou o compromisso da gestão com o fortalecimento de políticas públicas e a valorização dos servidores.

“Essa é mais uma ação do governo com a entrega dessas caminhonetes, reforçando e refletindo o nosso compromisso com o Governo do Estado de continuar investindo nas políticas públicas que norteiam esses serviços e também valorizando o servidor, dando mais condições de trabalho, mais conforto, e com certeza os resultados de toda essa política vão ser bem maiores”, disse.

Mário César Freitas, presidente do ISE, ressaltou que este é o maior investimento em veículos desde a criação do instituto, e também destacou os avanços no orçamento, que tem possibilitado melhorias significativas graças ao apoio do Governo.

“Desde a sua criação, é a primeira vez que recebe esse volume de recurso na parte de veículo. E a gente fecha o ano de 2024 com investimentos na ordem de três milhões e meio na área de equipamentos, segurança e viaturas para as nossas unidades. A gente está fazendo esses investimentos, dando também melhores condições de trabalho aos nossos servidores. A gente vem anualmente aumentando o nosso orçamento graças ao Orçamento da Criança e do Adolescente (OCAD) e ao olhar diferenciado do nosso governo para a social educação”, afirmou.

Mário César destacou ainda, a importância da contratação de novos servidores e a realização de cursos de formação para qualificar o efetivo, visando suprir demandas futuras.

VEJA FOTOS: