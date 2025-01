Com obras avançando, Elevado da AABB em Rio Branco tem previsão de entrega para julho

O prefeito em exercício, Alysson Bestene, realizou durante este fim de semana uma visita ao elevado Mamedio Bittar, na Estrada Dias Martins. Acompanhado do do secretário da Casa Civil, Valtim José e de Lucas Guerra, secretário-adjunto da Seinfra, foi informado que o espaço tem previsão de conclusão das obras, que estão em estado avançado, em julho deste ano.

No último sábado, a equipe de construção realizou a concretagem da rampa de acesso no sentido bairro-centro. Segundo a gestão, a celeridade mostra o compromisso em entregar um espaço de qualidade e dentro do prazo estipulado.

“Estivemos conversando há pouco com o proprietário da empresa; as vigas e os perfis metálicos que vão sobre os blocos já estão sendo montados. Em breve estarão chegando e nós já estaremos iniciando o tabuleiro da obra”, explicou Lucas Guerra.

Alysson Bestene, parabenizou a equipe pelo empenho e destacou a importância da parceria com o senador Márcio Bittar, responsável pela emenda que garantiu os recursos para a execução do projeto.

Ele afirmou que obras como esta mostram que o futuro da cidade é promissor, trazendo desenvolvimento, geração de emprego e renda.