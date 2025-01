Criança é encontrada desacordada dentro de piscina e avó a salva com massagem cardíaca

Uma criança de 3 anos foi vítima de afogamento na tarde desta segunda-feira (6), na chácara Raio de Sol, localizada no Ramal Piçarreira, na região do Benfica, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de familiares, o menino e sua mãe moram em outro local e estavam na casa da avó, passando as férias, quando, inesperadamente, a criança desapareceu. Após cerca de 10 minutos, a mãe e os familiares sentiram a falta do menino e, durante as buscas, o encontraram desacordado dentro da piscina.

A criança foi retirada da água, e a avó rapidamente ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a orientou a iniciar as massagens cardíacas. A ambulância de suporte avançado foi enviada e, quando a equipe médica chegou ao local, encontrou o menino chorando. O paciente foi colocado na ambulância, recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado grave.

Nem o Corpo de Bombeiros nem a Polícia Militar foram acionados.