Criminosos escondem 16 kg de drogas em cebolas falsas

A polícia apreendeu nesse sábado (4), cerca de 16 quilos de droga escondidos em sacos de cebolas no município de Santo Antônio do Içá, no interior do Amazonas.

Conforme a polícia, o entorpecente estava embalado em bolas de plásticos, que foram minuciosamente revestidas com cascas de cebolas e misturadas ao legume verdadeiro em dois sacos grandes.

A carga foi deixada durante a madrugada nas proximidades de uma casa abandonada no bairro Porto Novo. Contudo, a polícia recebeu informações sobre a movimentação estranha e sobre os sacos misteriosos deixados no local.

Uma equipe foi enviada ao endereço e após uma vistoria detalhada, a droga foi encontrada. No total, entre o vegetal, foram achadas 75 “falsas cebolas”, contendo pasta-base de cocaína. Todo o material foi apreendido e levado para a delegacia da cidade.