Detentos do semiaberto que vomitavam droga dentro da cadeia são presos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 3ªDP (Cruzeiro), prendeu dois detentos do regime semiaberto por tráfico de drogas na tarde dessa sexta-feira (10/1). Um dos homens, que cumpre pena no Centro de Progressão Penitenciária, levava cocaína na garganta para vomitar e vender o entorpecente dentro da prisão.

Enquanto prestava depoimento, o detento começou a tossir e chegou a engolir algo. Após a interferência de um policial, ele vomitou uma porção de quase 15 gramas de cocaína, ficando ainda com restos de droga na boca. De acordo com a PCDF, o outro envolvido nos crimes levava a droga há mais de quatro meses usando um carro. O veículo acabou apreendido. O caso foi investigado por um mês pela equipe da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 3ªDP.