Diocese divulga datas do Rio de Água Viva, o retiro de Carnaval dos católicos; confira

A Diocese de Rio Branco e a Renovação Carismática Católica (RCC) divulgaram nesta segunda-feira (27) as datas do Rio de Água Viva, retiro espiritual realizado durante o Carnaval.

A edição deste ano tem como tema “Pela virtude do Espírito Santo transbordei de esperança” e será realizada entre os dias 01 e 04 de março, no Colégio Imaculada Conceição.

“Teremos mais uma edição do Rio de Água Viva, um encontro que busca promover um carnaval diferente do mundo, com o objetivo de levar as pessoas a conhecerem o amor de Deus e encontrar a verdadeira felicidade que é Jesus”, diz o convite de divulgação.