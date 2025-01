Erismeu Silva vai começar a definir os titulares da Adesg

O técnico Erismeu Silva comanda um treino coletivo nesta sexta, 10, a partir das 15h30 no Nabor Júnior, em Senador Guiomard, com a duração de 60 minutos e vai começar a definir o time da Adesg para a estreia no Campeonato Estadual.

O primeiro jogo do Leão será contra o Humaitá, no domingo, dia 26.

“Vou fazer um trabalho tático e na sequência irei abrir o campo (fazer o coletivo). Precisamos acelerar o processo para podermos chegar com uma equipe bem preparada na estreia”, comentou Erismeu Silva.

Reforços do Santa Cruz

Erismeu Silva espera ter os garotos do Sub-20 do Santa Cruz como reforços na próxima semana. Os laterais Vini e Esquerda, o meia Souza e o atacante Willian despertam o interesse da Adesg.

“Precisamos dos laterais, de um meia e um atacante. Quero uma equipe competitiva”, explicou o treinador.