Fundhacre conclui primeira etapa de manutenção do Centro Cirúrgico e retoma atividades com melhorias significativas

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) anunciou, nesta terça-feira, 14, em Rio Branco, a conclusão da primeira etapa das obras de manutenção no Centro Cirúrgico, uma iniciativa fundamental para garantir a segurança e a qualidade dos serviços prestados aos pacientes e profissionais de saúde. Com a finalização dessa etapa, o setor retoma às atividades com cinco salas cirúrgicas operacionais, proporcionando um avanço significativo para o complexo hospitalar.

A manutenção, que incluiu a limpeza terminal das salas e a desinfecção completa dos equipamentos, foi planejada para melhorar as condições do Centro Cirúrgico, uma vez que a Fundhacre é o maior complexo hospitalar do estado e realiza a maior parte da demanda por cirurgias eletivas.

A primeira fase das obras foi realizada sem intercorrências e com total respeito à segurança dos usuários e profissionais de saúde. A medida garante, assim, um ambiente ainda mais seguro para a realização de cirurgias, reforçando o compromisso do governo do Estado com a qualidade e a transparência das ações.

Toda a obra foi acompanhada rigorosamente pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), atendendo às normas vigentes; além disso, uma vistoria da Vigilância Sanitária também foi solicitada, para acompanhar de perto as melhorias e realizar a emissão de parecer técnico.

De acordo com a presidente da Fundhacre, Soron Steiner, as obras no Centro Cirúrgico são parte de um plano estratégico para garantir que as instalações do hospital atendam aos mais altos padrões de segurança e eficiência.

“Daremos início em breve a uma nova fase de manutenção nas demais salas, para isso, nossa equipe isolou parte do Centro Cirúrgico, de forma a minimizar qualquer possibilidade de contaminação”, informou.

Com esses investimentos, o governo do Estado, por meio da Fundhacre, reafirma seu compromisso em oferecer um atendimento de excelência em saúde pública.