Grave acidente na BR-364: idoso tenta desviar de buraco, cai e sofre afundamento de crânio

O motociclista Ciciliano de Campos, de 62 anos, ficou gravemente ferido após tentar desviar de um buraco e cair na noite desta terça-feira (28), na BR-364, na Vila Extrema, no interior do Estado de Rondônia.

Segundo informações de familiares da vítima, Ciciliano trafegava de moto pela BR-364, a caminho de sua residência, quando tentou desviar de um buraco e acabou caindo violentamente no asfalto. Na queda, o idoso sofreu afundamento do crânio, uma possível fratura no braço esquerdo e uma lesão grave no abdômen, além de escoriações por todo o corpo.

Populares que passavam pelo local viram a vítima desacordada e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e a encaminhou ao Hospital de Referência da Vila Extrema. Devido à gravidade das lesões, Ciciliano foi transferido às pressas para o pronto-socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde era considerado estável, mas poderia se agravar devido à violência da queda.

Até o fechamento desta matéria, não havia informações sobre o atendimento da ocorrência por parte da Polícia Rodoviária Federal (PRF).