Homem confessa feminicídio e é capturado em ação conjunta das forças de segurança em Mâncio Lima

Na noite de sábado, 18, um homem suspeito de cometer um feminicídio que chocou a população de Mâncio Lima foi preso em uma operação integrada entre a Polícia Civil do Acre, a Polícia Militar e o Grupo Especial de Fronteira (Gefron).

O crime ocorreu na sexta-feira, 17, tendo como vítima uma jovem de 19 anos, assassinada brutalmente após supostas discussões relacionadas a ciúmes.

A investigação avançou rapidamente. Durante as diligências, a motocicleta utilizada pelo acusado na fuga foi localizada pelo Gefron próximo a uma trilha. Com base em informações apuradas, as equipes chegaram até uma fazenda afastada, a cerca de duas horas daquele ponto, onde o suspeito estava escondido.

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, responsável pelo caso, o acusado não ofereceu resistência. “Ele percebeu que não tinha saída e decidiu se entregar. Representamos pela prisão preventiva já nas primeiras horas após o crime, garantindo que ele fosse capturado sem incidentes”, afirmou Laurentino.

Por questões de segurança, uma vez que havia risco de represálias de facções criminosas contra o preso, ele foi escoltado até Cruzeiro do Sul com apoio da Polícia Militar. No interrogatório, o homem confessou o feminicídio, justificando a ação como resultado de uma crise de ciúmes. Segundo seu depoimento, ele acreditava estar sendo traído após reatar o relacionamento com a vítima, o que teria motivado o assassinato.

O suspeito será apresentado à Justiça em audiência de custódia neste domingo, 19, onde será definida a manutenção de sua prisão preventiva. O caso abalou profundamente a comunidade de Mâncio Lima, destacando a necessidade de ações rigorosas para combater a violência contra as mulheres.