Homem é preso após ter crise de ciúmes e desferir 12 facadas na esposa no interior do Acre

Um homem identificado como Ítalo Rebouças foi preso em flagrante na noite do último sábado (4), após desferir 12 facadas contra sua esposa. O caso aconteceu no bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul.

À Polícia Militar, o autor da tentativa de feminicídio alegou ter sido motivado por uma crise de ciúmes. Ele teria ingerido bebida alcóolica e ao chegar em casa desferiu os golpes de faca contra a vítima.

A mulher foi socorrida e levada ao hospital da cidade, onde permanece sob os cuidados da equipe médica. Já o agressor, foi encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.

Além da tentativa de feminicídio, outros quatro casos de violência doméstica foram registrados no município durante o final de semana.