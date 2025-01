José Lima de Queiroz, de 55 anos, e Maria de Fátima Bezerra da Silva, de 22 anos, permanecem internados no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, após sofrerem um grave acidente automobilístico na noite de sexta-feira (10), em Mâncio Lima (AC). Ambos passaram por cirurgias devido à gravidade dos ferimentos.

O impacto da colisão resultou na amputação do braço de José Lima, que não pôde ser reimplantado devido a dilacerações severas. Segundo um servidor do hospital, que preferiu não se identificar, o membro foi levado ao hospital pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o rompimento completo na região do ombro inviabilizou o procedimento de reimplante.

Maria de Fátima sofreu hemorragia interna, com danos graves ao fígado e a um dos rins. Ela foi submetida a uma cirurgia de emergência e, dependendo da evolução do quadro clínico, poderá necessitar de novo procedimento cirúrgico nos próximos dias.

A família da jovem tem feito apelos por doações de sangue para auxiliar no tratamento. Os interessados podem procurar o Hemocentro de Cruzeiro do Sul para realizar a doação.