Incêndio destrói serralheria no interior do Acre e causa prejuízo de mais de R$ 100 mil

Uma serralheira localizada no Polo Industrial de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, ficou totalmente destruída após sofrer um incêndio na madrugada desta sexta-feira (03).

Segundo informações, todas as máquinas usadas para o serviço com madeira, além de um carro, moto, geladeira e outros itens, foram perdidos com o incidente.

O proprietário do local, Evilásio Santos, afirmou que os prejuízos ultrapassam os R$ 100 mil. Ninguém ficou ferido.

O corpo de bombeiros chegou a isolar a área para os trabalhos e na área e para prevenir algum risco de vida às pessoas.