Inscrição no concurso de fotografia de Natal da prefeitura de Rio Branco encerra nesta terça

As inscrições no Concurso de Fotografia do Natal de Vida, Esperança e Dignidade, realizado pela prefeitura de Rio Branco, em parceria com a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), encerram na próxima terça-feira (7).

A iniciativa garante prêmios de R$ 4 mil para o primeiro lugar na categoria Profissional e R$ 1,5 mil para o pódio Amador. Além disso, o dono da foto mais curtida leva para casa R$ 500.

O concurso homenageia o fotógrafo Marcos Vicentti, que faleceu em outubro de 2024. Os interessados podem se inscrever diretamente no site da Prefeitura de Rio Branco.

De acordo com o cronograma, a divulgação dos inscritos deve ser divulgada na quarta-feira (8), a avaliação ocorre entre os dias 9 a 30, e o resultado sairá em 31 de janeiro.