Lentidão: condutores enfrentam filas quilométricas para fazer travessia de balsa no Rio Caeté

Em seu primeiro dia de funcionamento, nesta sexta-feira (24), a espera para embarcar na balsa que está realizando a travessia de veículos no Rio Caeté, na BR-364, entre Sena Madureira e Rio Branco, está apresentando uma fila quilométrica ao longo da estrada.

O jornalista Aldejane Pinto enviou um vídeo ao ContilNet mostrando a situação do local. Nas imagens, dezenas de motoristas aguardam para conseguir atravessar o rio, um deles revelou está esperando há quase duas horas.

O vereador Carlinhos, de Manoel Urbano é um dos condutores que aguarda a travessia e lamenta a demora.

“Fica difícil porque tem 1h30 que chegamos aqui e a balsa não está fluindo o suficiente. Se não melhorar a demanda, não vai dar conta”, disse.

De acordo com as imagens, a fila de veículos se formou nos dois lados do rio. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) interditou por volta das 9 horas da manhã desta sexta-feira. A medida extrema foi adotada após o DNIT detectar riscos de desabamento da ponte.

ASSISTA: