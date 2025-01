Mistério: pescador está há mais de duas semanas desaparecido e família pede ajuda

A família do pescador Raimundo Nonato da Silva, 54 anos, conhecido como “Raimundo prego”, continua vivendo momentos de aflição. Ele está desaparecido desde o último dia 2 deste mês e até agora não há nenhum indicativo sobre o seu paradeiro.

Diante do sumiço, seus próprios familiares e demais moradores da região realizaram várias buscas, porém, não obtiveram êxito. Integrantes do Corpo de Bombeiros de Sena também fizeram buscas superficiais no rio purus, mas nada foi encontrado.

“Raimundo prego” morava na comunidade Boca do Iaco. Antes de desaparecer, ele estava se preparando para caçar animais silvestres no centro de uma colocação, no rio Purus.

Posterior ao seu sumiço, ribeirinhos encontraram somente sua embarcação e dentro dela alguns objetos: espingarda, cartuchos e sua dentadura. Segundo moradores, o pescador havia ingerido bebida alcoólica e a hipótese mais provável é de que tenha caído nas águas do purus, próximo à comunidade São José.

Nesse mesmo trecho, outros moradores do Rio Purus também desapareceram e até hoje não foram encontrados.