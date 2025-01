O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou que o famoso quadro da Mona Lisa terá uma sala separada no Louvre, o museu mais visitado do mundo em Paris. Com a criação do espaço exclusivo, será feita uma cobrança de ingresso à parte para quem deseja ver a obra-prima de Leonardo da Vinci.

Emmanuel Macron disse que o "novo espaço particular será acessível de forma autônoma com seu próprio ingresso de acesso", ou seja, independentemente do resto do museu. Atualmente, quem visita o Louvre paga um único valor de entrada e pode andar por todas as dependências do espaço, incluindo a área onde fica a Mona Lisa.