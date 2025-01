Morre “Masqueta”, conhecido pedreiro de Sena Madureira, aos 75 anos

Faleceu na tarde desta quarta-feira (29) o conhecido pedreiro Raimundo Rodrigues, popularmente chamado de “Masqueta”, aos 75 anos. Morador da rua Antônio Carlos Pereira, no bairro do Bosque, Masqueta era figura respeitada no município, tendo deixado sua marca na construção civil, especialmente nas décadas de 1990 e 2000.

Segundo informações, ele estava internado há vários dias devido a problemas pulmonares. Após passar por uma cirurgia e apresentar melhora, sofreu uma nova recaída e não resistiu. Seu corpo está sendo velado na Capela Esperança, na rua Maranhão, em Sena Madureira nesta quinta-feira (30).

Além de sua trajetória como pedreiro requisitado, Masqueta enfrentou tragédias pessoais, incluindo a perda de sua esposa, assassinada dentro do Hospital João Câncio Fernandes durante um assalto há alguns anos.

Familiares, amigos e conhecidos lamentaram profundamente sua partida. “Nosso amigo Masqueta, que Deus o receba em sua glória eterna”, expressou Jair Martins, um conhecido da família.

A comunidade de Sena Madureira perde um de seus ilustres trabalhadores, cuja dedicação e legado permanecerão na memória de todos.