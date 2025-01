‘Namorada profissional’ ganha R$ 7 mil por encontro e presentes de luxo: ‘Amo meu trabalho’

Ruby Jade, de 24 anos, se autodenomina uma “namorada profissional” e compartilha detalhes de sua atividade nas redes sociais, onde já se tornou uma influencer. Residente de Brisbane, Austrália, Jade explica que sua função é oferecer companhia a homens, geralmente solteiros e acima dos 50 anos, simulando um “primeiro encontro”.

O acordo é claro: não há contato físico além de andar de mãos dadas em público, e a relação envolve jantares sofisticados e idas às compras. “Eu ofereço o romantismo de um ‘primeiro encontro’, mesmo que seja artificial”, diz Jade, que vê a atividade como benéfica para ambas as partes.

‘Namorada profissional’ só sai se ganhar presentes, mas já viveu situação inusitada

Segundo Jade, a chave para o sucesso é estar no lugar certo e na hora certa, como bares e eventos destinados a solteiros. Durante os encontros, ela frequentemente é presenteada com produtos de luxo, roupas, joias e lingeries, que os homens oferecem sem expectativa de usá-las com ela.

Recentemente, a influencer exibiu no TikTok uma lista de presentes recebidos após uma ida às compras com um homem que conheceu em um evento de namoro para pessoas acima dos 50 anos. “Ele me comprou essas coisas simplesmente porque eu pedi. Era uma condição para eu ir ao encontro, e ele concordou alegremente”, contou Jade.

A jovem também trabalha como dançarina e começou o “serviço paralelo” para aumentar a renda. “Eu amo meu trabalho como namorada profissional”, disse Ruby ao jornal The Mirror. Ela afirma que já viveu uma situação inusitada como “dublê” de namorada.

A “namorada profissional” conta que uma vez teve que assistir a um casal transando e teve que dar dicas e fazer comentários sobre o sexo. Apesar de ser comparada a uma acompanhante de luxo, Jade afirma que nunca transou com nenhum cliente e afirmou ainda que trabalha com produção de conteúdo adulto em uma plataforma.

Regras do jogo

Jade é direta sobre suas condições: “Eu não vou a primeiros encontros a menos que compras e uma boa refeição estejam cobertas, junto com flores e transporte para mim”, declarou. A jovem enfatiza que mantém seus limites claros desde o início, garantindo que os homens entendam que sua companhia é o único objetivo da interação.

Com presentes que chegam a R$ 4.500 por noite, Jade afirma que sua abordagem atrai homens que buscam uma experiência de romance e um momento para exibir-se socialmente, mesmo que seja apenas uma ilusão. A “namorada profissional” afirma que chega a ganhar até R$ 7,3 mil por cada encontro.