“Não vou andar escondido”, diz Gladson sobre anunciar nova namorada em breve; veja o vídeo

O governador Gladson Cameli finalmente quebrou o silêncio sobre a foto que movimentou as redes sociais no último domingo (5). Na publicação, ele aparece dividindo as escovas de dente com uma pessoa cuja identidade ainda não foi oficialmente revelada.

Durante uma entrevista concedida nesta terça-feira (14), Gladson foi questionado sobre a nova namorada e, de forma bem-humorada, deu algumas pistas. “Não chegou para mim, mas quando chegar eu falo”, brincou o governador ao ser indagado sobre a curiosidade em torno do relacionamento.

Gladson explicou a decisão de postar a foto que gerou burburinho. “As escovas ficaram lindas, achei bonito, quis postar e deu no que deu”, disse, rindo da repercussão.

Apesar de manter o mistério sobre quem é a nova companheira, o governador confirmou o romance. “Estou conhecendo uma pessoa. Quero dizer que, por mais que eu seja um homem público, tenho que me comportar, mas não vou andar escondido”, declarou.

Ao ser questionado se estava apaixonado, Gladson não escondeu o entusiasmo. “Eu tô! Mas rapaz, não tá vendo? Bronzeado, se cuidando”, respondeu ele em tom descontraído, arrancando risadas.

Veja o vídeo: