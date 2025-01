“Neymar” pode ter sido assassinado e corpo pode ter sido jogado dentro de rio no interior do Acre

O morador de Sena Madureira identificado até o presente momento como Francisco, conhecido pela alcunha de “Neymar”, pode ter sido vítima de assassinato na altura do seringal Campo osório, rio Iaco – um local muito distante do porto do município. há suspeita também de que o corpo tenha sido despejado no rio Iaco, visto que, até hoje não foi encontrado.

O suposto crime teria ocorrido quinta-feira da semana passada, entretanto, não há nada registrado de oficial na unidade de segurança pública de Sena. Mesmo assim, diante dos comentários que foram levantados, a Polícia Civil está investigando o caso.

Pelo o que foi apurado até agora, o suposto autor do homicídio, dono de uma propriedade no alto rio Iaco, teria se evadido do local após o caso.

Familiares de “Neymar” que residem na zona urbana da cidade também não sabem nenhuma notícia sobre o seu paradeiro.