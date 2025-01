Pedro Balu faz ajustes e vai manter o mesmo time no Santa Cruz

O técnico Pedro Balu comandou um treinamento na manhã deste domingo em Barueri, São Paulo, e fez ajustes no time do Santa Cruz para o segundo na primeira fase da Copa São Paulo 2025. A Capivara enfrenta o Palmeiras nesta segunda, 6, a partir das 19h45 (hora Acre), na Arena Barueri.

“Tentamos melhorar o posicionamento da nossa equipe. Esses ajustes são importantes para podermos evoluir e não mexer na equipe”, explicou o treinador.

Visita no Palmeiras

Os dirigentes do Santa Cruz visitaram o Centro de Treinamento do Palmeiras para as categorias de base. O objetivo foi conhecer a estrutura e entender melhor como trabalham os profissionais de uma das principais bases do futebol brasileiro na atualidade.