Polícia prende Toguro, influenciador do mundo fitness; saiba tudo

Toguro, influenciador digital e empresário, foi preso na tarde desta quinta-feira (9/01). O blogueiro do ramo fitness teria desacatado autoridades em Balneário Camboriú, cidade litorânea de Santa Catarina.

Segundo a prefeitura da região, por meio da assessoria de imprensa, o carro do criador de conteúdo estava estacionado em um local não autorizado e também sem placa. Sendo assim, foi necessário acionar agentes da Guarda Municipal (GMBC). Os profissionais chegaram no local e convocaram um guincho para remover o automóvel.

Conforme o NSC Total, Toguro algum tempo depois chegou no local onde o veículo teria sido recolhido. Quando foi informado que não poderia retirar o bem, por estar sem identificação e placa, desacatou os agentes e a ordem.

Ainda no episódio de tensão, tentou deixar a área. Um homem que estava acompanhando o blogueiro, teria partido para cima dos guardas. Confira o relato de uma das autoridades: “Em um ato de flagrante desrespeito e risco à integridade dos agentes, o veículo foi avançado contra um dos servidores públicos, chegando a colidir sobre o corpo do agente”.

“Segundo relatos, Toguro, que estava fora do carro, proferiu ofensas e questionou a autoridade dos agentes, afirmando que estes “não tinham moral”. Ele ainda incitou o condutor a avançar sobre o agente”, completou o profissional da Guarda Municipal.

Toguro chegou a ser algemado e conduzido na viatura, até a Delegacia de Balneário Camboriú, com o intuito de prestar maiores esclarecimentos. O caso que está viralizando, foi registrado no encontro da Rua Miguel Matte com a Avenida Brasil.