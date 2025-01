Prefeito Carlinhos do Pelado anuncia doação de terreno para construção da Escola Graças Rocha em Brasileia

[11:14, 11/01/2025] Everton Damasceno: Assumindo o compromisso com a educação, de ouvir os servidores e trabalhar em parceria com a Educação Estadual, o prefeito Carlinhos do Pelado, acompanhado do vice-prefeito Amaral do Gelo atendeu o pedido da comunidade escolar e anunciou a doação uma área de propriedade do município para a construção da Escola Estadual Maria das Graças Rocha.

O anúncio aconteceu nesta sexta-feira 10, no Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), com a presença da Deputada federal – Federal Socorro Neri, Secretário Adjunto de Educação do Estado – Tião Flores, Presidente do Sinteac local – José Almeida, Coordenadora do Núcleo de Educação – Maria Cecília, Coordenadora do Polo – Rosimari Ferreira, além de professores, gestores e coordenadores das escolas estaduais.

Atualmente a Escola Graças Rocha divide espaço com a Escola Tempo Integral Kairala José Kairala ( KJK), atende mais de 400 alunos (as), entre eles da Educação de Jovens e Adultos ( EJA).

Com a construção do novo prédio da escola estadual no terreno cedido pela Prefeitura de Brasileia, os estudantes e professores da Graça Rocha terão a oportunidade de estudar em um local mais amplo e aconchegante para desenvolvimento de suas atividades escolares e esportivas.

O Prefeito Carlinhos do Pelado disse ainda que o trabalho alinhado entre município e estado se intensifica ainda mais com início do ano letivo municipal e estadual em conjunto.

Para o gestor da Escola Genésio da Escola Graças Rocha o momento é de gratidão. ” O momento é de extremamente alegria recebendo a notícia. Precisamos desse terreno para liberação do recurso para construção da escola jovem que tem um futuro imenso pela frente. Agradecemos o prefeito por esse olhar diferente logo no início da gestão. Muito obrigado prefeito Carlinhos do Pelado”, agradeceu.

O Prefeito Carlinhos do Pelado destacou o compromisso com município em todas áreas. “Esse é um compromisso de campanha de trabalhar por Brasileia, trabalhar pela saúde, educação, esporte e pelo lazer. Estamos aqui conversando com a deputada federal Socorro Neri com a equipe do estado dizendo a eles que a prefeitura de Brasileia fará a doação para a Construção da Escola Graças Rocha, num futuro próximo para alunos e professores e gestores”, ressaltou.

Em sua fala de agradecimento, o Secretário Adjunto de Educação Tião Flores parabenizou o gestor brasileense. “Agradeço o prefeito Carlinhos por sua sensibilidade para um olhar de futuro para Brasileia. Assim a Secretária de Estado de Educação vai construir uma escola maior e de qualidade para atender os pais e alunos. Muito obrigado prefeito Carlinhos”, enfatizou.

Carlinhos do Pelado anuncia doação de terreno para construção da Escola Graças Rocha em Brasileia

