Quem é Toguro, influenciador detido por desacato em Balneário Camboriú

Influenciador fitness, Toguro tem 34 anos e foi detido na quinta-feira (9) em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, por desacato a agentes de trânsito.

Toguro é formado em educação física e produz conteúdo sobre o mundo da musculação desde 2014.

O influenciador tem mais de 9 milhões de seguidores no Instagram, cerca de 5 milhões de seguidores no YouTube e mais de 5 milhões no TikTok.

No último Natal, o influenciador ficou internado após ter uma inflamação causada por bactérias e dores nos testículos.

Ainda sobre Toguro, em 2017 ele ganhou grandes holofotes ao fazer projeto ao lado de Renato Cariani, com o intuito de posar profissionalmente como bodybuilder.

Posteriormente, ele revolucionou a criação de conteúdo no nicho da musculação ao criar a Mansão Maromba, uma espécie de reality show que expunha a vida dos atletas.

Caso em Santa Catarina

Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, ele foi conduzido por desacato a agentes de trânsito e liberado após assinar um termo de compromisso para comparecer à Justiça.

Um vídeo publicado pela página “Minha BC” e obtido pela CNN mostra o momento em que agentes da Guarda Municipal colocam Toguro dentro de uma viatura.

CLIQUE AQUI para ver fotos e vídeo