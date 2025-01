Quinarí/Vasco vence Café com Leite na prorrogação e é campeão Estadual de Futsal

Depois de um empate por 2 a 2 no tempo normal, o Quinarí/Vasco venceu o Café com Leite/Porto Acre por 2 a 0, na prorrogação, neste sábado (4), no ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco, e conquistou o título do Campeonato Estadual de Futsal Sub-21.

O Café Com Leite/Porto Acre abriu 2 a 0 no placar e foi para o intervalo. Na volta para a segunda etapa, o Quinarí/Vasco passou a dominar e faltando 30 segundos para o fim, o ala Yago empatou o jogo,

Na prorrogação, o Quinarí/Vasco dominou durante os 10 minutos e ficou com a taça.

“Estávamos em uma situação muito difícil no jogo, mas não desistimos. Temos uma grande geração e a atuação de Porto Acre valorizou a nossa conquista”, disse o técnico Danilo Jovem.

Goleiro e artilheiro

O goleiro Raimundo Borges, do Quinarí/Vasco, foi o escolhido como o melhor do Estadual. O ala Alisson, do Preventório, marcou 10 gols na competição e terminou como artilheiro.