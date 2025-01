Realidade ou possível vitimismo? Marcelo revela que já sente o peso dos olhares

Em uma conversa com João Gabriel e Marcelo, Edilberto compartilhou uma sensação crescente: ele está começando a perceber olhares estranhos. Logo, ele começa a refletir sobre as dinâmicas do jogo, afirmando que, para alguém votar nele, será necessário ter uma justificativa realmente plausível. João Gabriel, de forma ponderada, apontou que a primeira formação de paredão será baseada na afinidade.

Edilberto concordou, mas acrescentou que existem pessoas com as quais ele não tem conseguido se aproximar, nem sequer iniciar uma conversa. No entanto, ele revelou que se sentiu particularmente à vontade com os participantes de Goiás, destacando que se identificou muito com a maturidade de alguns deles.

Durante o bate-papo, Edilberto comentou positivamente sobre Marcelo, dizendo que o gostou desde o início. Mas, quando começou a falar sobre Diogo, foi interrompido por João Gabriel, que minimizou a situação dizendo que não havia muito a acrescentar sobre as afinidades com os participantes.

Enquanto João Gabriel se manteve neutro e contido, Marcelo sugeriu que já percebeu que algumas pessoas não estão muito satisfeitas com sua presença na casa. Por outro lado, Edilberto já se coloca como um possível aliado, demonstrando que as alianças começam a se formar no jogo.