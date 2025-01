O estado do Acre encerrou o ano de 2024 com 136 obras, que contam com recursos federais, paralisadas. É isso que os dados do Tribunal de Contas da União, (TCU), liberado em dezembro de 2024, apresenta.

O Acre ficou na 25ª posição no ranking dos estados com mais obras paralisadas, ficando a frente apenas de Roraima, com 112 obras, e o Distrito Federal, com apenas 10.

Já entre os locais com maior número de obras com recursos federais paralisadas está o Maranhão, com 1.232, seguido de Bahia (972) e Pará (938), fechando o pódio.

Ao todo, estão previstos R$464.689.448,12 de recursos federais para investimentos em obras no estado, com R$188.416.094,54 já tendo sido aportados.

Dentre as áreas que mais receberam obras contempladas pelos recursos oriundos da administração federal, estão a Saúde, em primeiro lugar, com 53, seguida pela Educação Básica, com 32 escolas e creches, e em terceiro lugar Infraestrutura e Mobilidade Urbana, com 23. Completando o ranking, temos Saneamento (10), Turismo (2), Esporte (2), Educação Superior (1), Agricultura (1) e outros (10).