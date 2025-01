Segunda-feira de feriado: saiba como fica o funcionamento dos serviços no estado no Dia do Católico

Na próxima segunda-feira (20) é celebrado o Dia do Católico, feriado estadual, conforme lei nº 3137 de 2016. Em todo o estado, o funcionamento de órgãos e instituições será alterado.

Os órgãos públicos, como por exemplo, a Organização em Central de Atendimento (OCA), não funcionarão na segunda-feira, retomando o expediente normal na terça (18).

Os Correios também não estarão funcionando na segunda-feira. A suspensão do expediente vale para todas as unidades do estado.

Com respeito aos bancos, estes também não estarão abertos, voltando com os atendimentos normalizados do dia seguinte.

Os serviços de emergência, como Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Pronto-Socorro, não terão as atividades interrompidas, por tanto, funcionarão normalmente na segunda-feira.

O Via Verde, por sua vez, não terá alteração no horário de funcionamento na segunda-feira, com abertura prevista para às 10h e encerramento às 22h.